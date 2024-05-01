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Новости

01 мая, 23:30

В мире

Новости мира: в Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах

Новости мира: в Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах

Новости мира: во Франции радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками

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В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иностранных агентах. Митингующие пытались раскачать ворота служебного входа во внутреннем дворе парламента. В итоге спецназу МВД пришлось применить воду и перцовый газ.

Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку протестующим, однако призвала их не провоцировать полицию.

В Париже во время первомайской демонстрации радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками. В ответ силовики использовали слезоточивый газ. Многие участники акции получили ранения. Больше десятка человек задержаны. Во время обыска полиция изъяла ножи и кастеты. По оценкам властей Парижа, на этом митинге собрались около 18 тысяч человек.

Первомай массово отметили и жители Испании. По всей стране провели более 70 демонстраций. Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня, разные социальные меры и улучшение условий труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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