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29 февраля, 15:15

Общество

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12:00

Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Льготную семейную ипотеку продлят до 2030 года. Такое поручение дал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Более того, глава государства анонсировал запуск нового национального проекта, направленного на поддержку семей с детьми, – "Семья".

Также президент предложил запустить новую комплексную программу в сфере здравоохранения. Речь об охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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