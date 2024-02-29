29 февраля, 15:15Общество
Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года
Льготную семейную ипотеку продлят до 2030 года. Такое поручение дал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Более того, глава государства анонсировал запуск нового национального проекта, направленного на поддержку семей с детьми, – "Семья".
Также президент предложил запустить новую комплексную программу в сфере здравоохранения. Речь об охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья.
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