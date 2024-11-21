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21 ноября, 22:15

Политика

ВС РФ применили ракетную систему средней дальности "Орешник"

ВС РФ применили ракетную систему средней дальности "Орешник"

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Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", заявил Владимир Путин. По словам президента, это стало ответом на удары по нашей территории американским и британским оружием. Повлияли также планы США по производству ракет средней и меньшей дальности.

В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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