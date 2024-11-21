21 ноября, 22:15Политика
ВС РФ применили ракетную систему средней дальности "Орешник"
Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", заявил Владимир Путин. По словам президента, это стало ответом на удары по нашей территории американским и британским оружием. Повлияли также планы США по производству ракет средней и меньшей дальности.
В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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