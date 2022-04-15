Более 500 млрд рублей выделили в этом году на выплаты на детей – Мишустин

Более 500 миллиардов рублей выделили в этом году на выплаты на детей от 8 до 17 лет из малоимущих семей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Европа вряд ли сможет полностью заместить нефть и газ из России за 5–10 лет, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Белый дом заявил, что поездка Джо Байдена на Украину не планируется. Ранее президент США объявил, что готов прилететь.