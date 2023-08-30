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30 августа, 21:45

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Повышение эффективности столичной системы теплоснабжения обсудили на МУФ

Повышение эффективности столичной системы теплоснабжения обсудили на МУФ

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Повышение эффективности столичной системы теплоснабжения, которая является самой крупной в мире, обсудили в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Среди актуальных тем – подготовка к зиме, экономия ресурсов, экология.

Теплоснабжение столицы обеспечивают две компании – производит тепло "Мосэнерго", а доставляет МОЭК.

Как отметил начальник управления развития систем теплоснабжения ПАО "МОЭК" Алексей Дыскин, "работа по переключению нагрузок с котельных на ТЭЦ проводится в условиях плотной городской застройки с определением необходимых балансов мощностей и нагрузок, пропускной способности сетей и с сохранением надежности теплоснабженности потребителей, поэтому решая вопросы по эффективности систем мы не должны забывать о надеждости теплоснабжения".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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