Жители Лобни жалуются на шум от самолетов. По их словам, лайнеры гудят и днем, и ночью, ведь совсем рядом находится аэропорт Шереметьево и такое соседство полностью уничтожило тишину.

Эколог Зоя Шаргатова рассказала о вредном воздействии постоянного уровня шума на организм. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.