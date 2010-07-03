В Москве умер промоутер Паша Фейсконтроль

Фото: instagram.com/pashafacecontrolll

В Москве умер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль. Он был одним из самых узнаваемых промоутеров страны и сотрудничал со звездами поп-музыки. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Предположительно, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ. Ему было 38 лет.

Паша Фейсконтроль был известен как сотрудник, отвечающий за пропуск посетителей в дорогих клубах Москвы в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Он также работал в качестве клубного промоутера.