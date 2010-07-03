Москвичей научат определять птиц по голосам и читать следы животных

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Битцевском лесу москвичи 12 ноября смогут посетить мероприятие "Следопыт", сообщает пресс-служба "Мосприроды".
Мероприятие пройдет в экоцентре "Битцевский лес" по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Отмечается, что участники смогут "погрузиться в удивительный мир профессиональных зоологов и ботаников".
В частности, все желающие научатся узнавать птиц по голосам, а также читать следы животных. 11 ноября в столице стартует природоохранная эколого-просветительская акция "Птица синица".
Начало акции приурочено к 12 ноября – Дню Зиновия Синичника (Синичкин день). Считается, что в это время птицы в предчувствии холодов прилетают поближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей.
"Это наш город": акция "Птица синица" пройдет в столичных парках