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Фото: ТАСС/Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"
Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, рассказал ее друг журналист Сергей Майоров.
"Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", – сообщил он эфире телеканала НТВ.
По словам Майорова, актриса пока тяжелом состоянии, ее супруг и пиар-директор постоянно находятся рядом. Он добавил, что болезнь, о которой говорили СМИ, не является окончательным диагнозом.
"Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит", – заявил журналист.
У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии. Близкие и представители актрисы пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
В реанимацию она попала в крайне тяжелом состоянии. Заворотнюк госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние поддерживалось медикаментозно. На этой неделе она пришла в сознание и дышит сама. Уточнялось, что ее готовят к удалению опухоли.
PR-директор актрисы Марина Потапова говорила, что состояние пациентки заметно улучшилось. Она написала друзьям Заворотнюк, что шансы на выздоровление "немаленькие". Врачи утверждают, что актриса может выкарабкаться.
Заворотнюк перевели из реанимации – СМИ
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