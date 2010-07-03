Фото: ТАСС/Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, рассказал ее друг журналист Сергей Майоров.

"Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", – сообщил он эфире телеканала НТВ.

По словам Майорова, актриса пока тяжелом состоянии, ее супруг и пиар-директор постоянно находятся рядом. Он добавил, что болезнь, о которой говорили СМИ, не является окончательным диагнозом.

"Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит", – заявил журналист.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии. Близкие и представители актрисы пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

В реанимацию она попала в крайне тяжелом состоянии. Заворотнюк госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние поддерживалось медикаментозно. На этой неделе она пришла в сознание и дышит сама. Уточнялось, что ее готовят к удалению опухоли.

PR-директор актрисы Марина Потапова говорила, что состояние пациентки заметно улучшилось. Она написала друзьям Заворотнюк, что шансы на выздоровление "немаленькие". Врачи утверждают, что актриса может выкарабкаться.