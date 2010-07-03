Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли – СМИ

Фото: кадр из фильма "Провокатор”, режиссер Станислав Шмелёв

Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Актрису отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и теперь она может дышать самостоятельно. По словам источника издания, это говорит о том, что антибиотики подействовали.

"Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии", – рассказал хирург-онколог. Он подчеркнул, что теперь артистку можно оперировать.

Врач обратил внимание, что, хотя возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания, у Заворотнюк очень хорошие шансы.

Ранее PR-директор актрисы Марина Потапова рассказала, что состояние актрисы заметно улучшилось. Потапова написала друзьям артистки, что шансы на выздоровление "немаленькие". По ее словам, врачи обнадежили близких и отметили, что Заворотнюк может выкарабкаться. Родственники пока не выходили на связь с журналистами.



Заворотнюк перевели из реанимации – СМИ

На этой неделе сообщалось, что актриса пришла в сознание и самостоятельно дышит. Накануне очевидцы заметили в одной из столичных больниц супруга Заворотнюк Петра Чернышева и ее старшую дочь.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии (при этом близкие и представители актрисы пока не подтвердили и не опровергли эти сведения).

Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ее госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние поддерживалось медикаментозно.

