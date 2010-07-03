Богомолов поблагодарил Табакова за уроки "идти сквозь плевки"

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов после случая на премьере поблагодарил покойного худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова за то, что тот научил его не обращать внимания на брань и зависть.
"Спасибо вам, что вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших и, главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать свое тепло, защиту и энергию", – написал в Богомолов в своем аккаунте в Instagram.
Первый показ спектакля "Норма" в Театре на Малой Бронной закончился скандалом. Зрителей возмутила сцена, в которой актеры едят фекалии. Это новаторская постановка по мотивам романа Владимира Сорокина. Многие зрители заявили, что сцена оскорбляет чувства верующих.
Богомолов в антракте вышел в зал и поговорил с недовольными. Он выразил благодарность им за то, что они "помогают продавать билеты", поскольку своими волнениями и негативными отзывами только привлекают внимание общественности к постановке.
Режиссер спектакля Максим Диденко нелестно отозвался о людях, выступающих против постановки. Несмотря на крики из зала спектакль показали до конца.
Также появилась версия, что протесты являются PR-акцией самого театра. Однако PR-менеджер спектакля "Норма" Дарья Симоненко опровергла эти подозрения. Она подчеркнула, что театр не ожидал такой реакции от публики и ничего спланировано не было.
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