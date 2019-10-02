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02 октября 2019, 17:15

Происшествия

Суд арестовал напавшего на сотрудника СК

Суд арестовал напавшего на сотрудника СК

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Григорьева, обвиняемого в нападении на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислава Капустина.

На полковника напали с самодельной заточкой накануне у проходной центрального офиса СК в Москве. От полученных ранений офицер скончался. Предполагаемого убийцу Сергея Григорьева быстро задержали. На допросе он признал вину.

Известно, что мужчина работал грузчиком. Он стоит на учете в психоневрологическом диспансере и наблюдается у нарколога, несколько лет назад проходил лечение в Кащенко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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