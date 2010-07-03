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Рашид Рахимов покинул пост главного тренера ФК "Ахмат". Об этом написал президент футбольного клуба Магомед Даудов в своем Instagram.

"После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны", – написал Даудов.

Он пояснил, что перед тренером стояла задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. По его словам, находящиеся в клубе игроки подходят под эту цель. Однако несмотря на все усилия "команда находится на дне турнирной таблицы".

Даудов считает, что в данной ситуации необходимы перемены. Он поблагодарил Рашида Рахимова за проделанную работу в клубе. Президент клуба также в заключении добавил, что в ближайшее время клуб определится с назначением нового тренера.

Рахимов подал в отставку после поражения "Ахмата" в игре с "Сочи". Матч закончился со счетом 0:2. В настоящий момент грозненский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице

Рашид Рахимов дважды возглавлял клуб. Первый раз он тренировал футболистов с 2013 по 2017 год, а потом – с сентября 2018 года.

Накануне пост главного тренера ФК "Спартак" покинул Олег Кононов. Соглашение с Кононовым было рассчитано до конца сезона. В "Спартак" он пришел 12 ноября 2018 года. Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.

