30 сентября, 22:10
30 сентября, 22:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Максим Романов
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера ФК "Ахмат". Об этом написал президент футбольного клуба Магомед Даудов в своем Instagram.
"После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны", – написал Даудов.
Он пояснил, что перед тренером стояла задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. По его словам, находящиеся в клубе игроки подходят под эту цель. Однако несмотря на все усилия "команда находится на дне турнирной таблицы".
Даудов считает, что в данной ситуации необходимы перемены. Он поблагодарил Рашида Рахимова за проделанную работу в клубе. Президент клуба также в заключении добавил, что в ближайшее время клуб определится с назначением нового тренера.
Рахимов подал в отставку после поражения "Ахмата" в игре с "Сочи". Матч закончился со счетом 0:2. В настоящий момент грозненский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице
Рашид Рахимов дважды возглавлял клуб. Первый раз он тренировал футболистов с 2013 по 2017 год, а потом – с сентября 2018 года.
Накануне пост главного тренера ФК "Спартак" покинул Олег Кононов. Соглашение с Кононовым было рассчитано до конца сезона. В "Спартак" он пришел 12 ноября 2018 года. Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: