"Вызывайте скорую, я умираю". Очевидец – о моменте нападения на сотрудника СК в Москве

16:28
16:28
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Фото: скриншот видео LIFE SHOT
Очевидица рассказала о моменте нападения на сотрудника СК РФ Владислава Капустина на проходной ведомства в Москве. Видео опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.
По словам женщины, она видела, как сотрудник СК "начал спускаться вниз, разговаривая по телефону", как он прошел автоматические ворота и подошел к калитке. В тот момент напротив стоял высокий, "нормально одетый" человек с сумкой для ноутбука, которого она приняла за адвоката. Однако, когда следователь, все еще разговаривая по телефону, повернулся к воротам, произошел удар.
"Он начал падать, у него очки упали", – рассказала женщина. "Он говорит: "Вызывайте скорую, я умираю, меня ударили", – вспоминает она последние слова Капустина. По признанию женщины, сначала все вокруг были в замешательстве, потом зазвучали призывы звонить в скорую.
Мимо в момент нападения проезжала черная машина, и нож, которым ударили сотрудника СК, отлетел в нее. Когда водитель автомобиля вышел, собеседница телеграм-канала, с ее слов, закричала, чтобы он ехал догонять нападавшего. "Он говорит: я не поеду, потому что у меня ударился нож о машину, у меня машину поцарапали", – рассказала женщина о реакции автомобилиста. Она также добавила, что после этого раненого сотрудника СК положили на асфальт в ожидании приезда скорой.произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Злоумышленника задержали и допрашивают. Мужчина уже объяснил свой поступок. Он заверил, что решился на этот отчаянный шаг, так как следователи не хотели принимать его заявление. По предварительной информации, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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