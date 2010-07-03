"Вызывайте скорую, я умираю". Очевидец – о моменте нападения на сотрудника СК в Москве

Фото: скриншот видео LIFE SHOT

Очевидица рассказала о моменте нападения на сотрудника СК РФ Владислава Капустина на проходной ведомства в Москве. Видео опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

По словам женщины, она видела, как сотрудник СК "начал спускаться вниз, разговаривая по телефону", как он прошел автоматические ворота и подошел к калитке. В тот момент напротив стоял высокий, "нормально одетый" человек с сумкой для ноутбука, которого она приняла за адвоката. Однако, когда следователь, все еще разговаривая по телефону, повернулся к воротам, произошел удар.

"Он начал падать, у него очки упали", – рассказала женщина. "Он говорит: "Вызывайте скорую, я умираю, меня ударили", – вспоминает она последние слова Капустина. По признанию женщины, сначала все вокруг были в замешательстве, потом зазвучали призывы звонить в скорую.

Мимо в момент нападения проезжала черная машина, и нож, которым ударили сотрудника СК, отлетел в нее. Когда водитель автомобиля вышел, собеседница телеграм-канала, с ее слов, закричала, чтобы он ехал догонять нападавшего. "Он говорит: я не поеду, потому что у меня ударился нож о машину, у меня машину поцарапали", – рассказала женщина о реакции автомобилиста. Она также добавила, что после этого раненого сотрудника СК положили на асфальт в ожидании приезда скорой.

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Нападение произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Злоумышленника задержали и допрашивают. Мужчина уже объяснил свой поступок. Он заверил, что решился на этот отчаянный шаг, так как следователи не хотели принимать его заявление. По предварительной информации, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.