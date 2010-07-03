Уголовное дело возбуждено после убийства сотрудника СК РФ в Москве

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Уголовное дело было возбуждено после убийства сотрудника СК РФ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Следственном комитете, дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Нападавший был сразу же задержан, сейчас с ним работают следователи. "По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", – сказано в сообщении пресс-службы. В ведомстве также отметили "неадекватность поведения" злоумышленника после задержания и пообещали в ближайшее время провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что сотрудник центрального аппарата СК, полковник Владислав Капустин скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского. Врачи сделали операцию, но не смогли спасти ему жизнь.

"Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение", – отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она заверила от имени ведомства, что совершивший это "дерзкое преступление" ответит "по всей строгости закона".

Нападение на Владислава Капустина произошло в Техническом переулке в центре столицы 1 октября. Сотрудника СК ранили ножом на проходной у главного здания ведомства.

Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Капустина.