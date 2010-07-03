Собянин открыл новый пригородный павильон на Белорусском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый пригородный павильон и дополнительные платформы на Белорусском вокзале, построенные в рамках подготовки к запуску первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД).

"Мы полным ходом продолжаем работать для того, чтобы, как обещали, в конце ноября запустить первые два центральных диаметра – МЦД-1 и МЦД-2. <...> Коллеги обкатывают новые поезда "Иволга" для запуска МЦД, идут полным ходом масштабные работы по технологической инфраструктуре, благоустройству. Вот здесь, на Белорусском вокзале, запущены коллегами две платформы. Они очень важны для запуска МЦД на этом направлении", – сказал мэр.

По словам мэра, подготовка к запуску МЦД завершается. Тарифы на проезд утверждены, напомнил он. Собянин также отметил, что согласованные тарифы позволят сэкономить москвичам до 50%, а жителям Подмосковья – до 75% – на поездках по МЦД с пересадками на метро.

Новые поезда "Иволга" обкатаны, заканчиваются первоочередные работы по ремонту станций и благоустройству прилегающих территорий.

Глава города отметил, что Белорусский вокзал станет одной из самых востребованных станций МЦД-1.

Белорусский вокзал – конечная станция Смоленского направления МЖД. На вокзале действуют шесть пассажирских платформ и 11 железнодорожных путей.

Через несколько месяцев Белорусский вокзал станет одной из наиболее популярных станций первой линии наземного метро МЦД-1, он свяжет Одинцово и Лобню. После запуска МЦД интенсивность движения поездов увеличится.

Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на инфраструктуру, на Белорусском вокзале построили две дополнительные платформы и четыре тупиковых пути. Появился отдельный пригородный павильон с билетными кассами и автоматами, турникетами, электронными информационными табло, помещениями для контролеров. У павильона будут выходы на площадь Тверской заставы и улицу Грузинский Вал.

Провезти велосипеды и самокаты на МЦД можно будет бесплатно



С 2018 по 2019 год были построены III и IV главные пути на участке Москва – Одинцово Смоленского направления МЖД. Благодаря этому интервалы в час пик сократились до 3,5 минуты.

За девять месяцев 2019 года общий среднесуточный пассажиропоток на Смоленском направлении вырос на 3,5 процента. А заполненность поездов в час пик снизилась со 160 до 147 процентов.

В ближайшие годы планируется завершить строительство соединительной ветки между южными и северными терминалами международного аэропорта Шереметьево. Это сделает Белорусский вокзал еще более востребованным.

МЦД – новое наземное метро столичного региона. Диаметры, проходящие через центр города, свяжут Москву с населенными пунктами ближнего Подмосковья. Сейчас проект предполагает запуск пяти диаметров. Это 375 километров путей и 186 станций. Первые два диаметра заработают в ноябре.

Проект улучшит транспортное обслуживание для 9,6 миллиона человек. Нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы уменьшится на 10–12 процентов. В будущем возможно появление маршрутов между Зеленоградом и Раменским, Апрелевкой и Железнодорожным, а также между Пушкино и Домодедово.

Станции будут открыты для входа с 5:30 утра до 1:00 ночи. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут. На протяжении всего маршрута от станций метро до конечных станций МЦД пассажиров будут сопровождать более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.