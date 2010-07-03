Напавший на сотрудника СК находится под наблюдением нарколога

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета безработный из Санкт-Петербурга Сергей Григорьев находится под наблюдением нарколога, сообщает Агентство "Москва".

"Обвиняемый находится на учете в психдиспансере и под наблюдением врача-нарколога", – сообщил следователь в Басманном районном суде, где решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Задержанный также согласился с позицией следствия, которое настаивает на его аресте. "Я согласен с позицией следователя, чтобы заключить меня под стражу", – сказал Григорьев.

Нападение произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

В центральном аппарате СК возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По словам задержанного, он решился на этот шаг, поскольку следователи отказывались принимать его заявление. Мужчина утверждает, что им с матерью негде жить.