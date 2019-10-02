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15:52 (обновлено 02.10.2019 16:12)

Суд арестовал напавшего на сотрудника СК

суды происшествия

15:52

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Григорьева, обвиняемого в нападении на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислава Капустина, сообщает Агентство "Москва".

Ему назначили меру пресечения в виде ареста до 1 декабря, удовлетворив ходатайство следствия. Сам обвиняемый в ходе заседания рассказал, что не возражает против ареста.

Он также назвал свои действия "длящейся самообороной".

"Я не признаю вину. Я не убил человека, а находился в состоянии длящейся самообороны", – сказал он, отвечая на вопрос "зачем вы напали на следователя".

Следователь сообщил, что Григорьев находится под наблюдением нарколога и состоит на учете в психдиспансере.

Ранее нападавшему предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с гибелью сотрудника СК. Он поручил проанализировать регламент действий работников подразделений, взаимодействующих с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений.

Нападение на полковника произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напавший на сотрудника СК мужчина уже объяснил свой поступок. Он заверил, что решился на этот отчаянный шаг, так как следователи не хотели принимать его заявление.

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