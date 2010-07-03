Напавшему на сотрудника СК РФ грозит пожизненное заключение

13:31
13:31
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Фото: соцсети
Мужчине, напавшему на сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина, грозит пожизненное заключение, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Нападавшему предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает такое наказание.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с гибелью сотрудника СК. Он поручил проанализировать регламент действий работников подразделений, взаимодействующих с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений.
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого. Следствие настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 декабря.
Нападение на полковника произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Напавший на сотрудника СК мужчина уже объяснил свой поступок. Он заверил, что решился на этот отчаянный шаг, так как следователи не хотели принимать его заявление. По предварительной информации, обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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