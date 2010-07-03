Напавшему на сотрудника СК предъявлено обвинение

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Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, смертельно ранившему полковника Владислава Капустина в Москве, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственнго комитета РФ.

"Григорьев обвиняется по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ", – сказала собеседница агентства. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об его аресте.

В свою очередь, следствие настаивает на избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу сроком до 1 декабря, передает Агентство "Москва".

Следствие продолжает допросы свидетелей, назначены все необходимые экспертизы, в том числе по изъятому орудию преступления.

Нападение на полковника произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напавший на сотрудника СК мужчина уже объяснил свой поступок. Он заверил, что решился на этот отчаянный шаг, так как следователи не хотели принимать его заявление. По предварительной информации, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

