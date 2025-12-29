В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой

В Московском драматическом театре имени Пушкина состоялась церемония прощания с Верой Алентовой. Знаменитая актриса театра и кино скоропостижно скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

Проводить в последний путь народную артистку России пришли сотни людей. На церемонии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, художественный руководитель – директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, а также худрук Государственного театра наций Евгений Миронов.

Кроме того, проститься с Алентовой пришли народный артист РФ Александр Олешко, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народная артистка РФ Мария Аронова, генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова и многие другие.

Владимир Путин направил на церемонию прощания два венка. Худрук Театра имени Пушкина, в котором актриса прослужила 60 лет, зачитал телеграмму мэра Москвы. По словам Сергея Собянина, Вера Алентова оставила большой след в душе зрителей, а ее образ в фильме "Москва слезам не верит" стал культовым для нескольких поколений.

Траурное мероприятие продлилось более 2 часов. После церемонии гроб вынесли из здания театра под бурные аплодисменты.

Похоронили Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Актриса упокоена на участке № 5 центральной аллеи кладбища.