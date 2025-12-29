Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 15:40

События

В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой

В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой

В Москве простились с актрисой Верой Алентовой

В Москве попрощались с народной артисткой Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина завершилось прощание с Верой Алентовой

В Москве простились с народной артисткой РФ Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина простятся с актрисой Верой Алентовой

Церемония прощания с Верой Алентовой началась в Театре имени Пушкина

Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет 29 декабря

Умерла актриса Брижит Бардо

Фонд французской актрисы Брижит Бардо сообщил о ее смерти

В Московском драматическом театре имени Пушкина состоялась церемония прощания с Верой Алентовой. Знаменитая актриса театра и кино скоропостижно скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

Проводить в последний путь народную артистку России пришли сотни людей. На церемонии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, художественный руководитель – директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, а также худрук Государственного театра наций Евгений Миронов.

Кроме того, проститься с Алентовой пришли народный артист РФ Александр Олешко, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народная артистка РФ Мария Аронова, генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова и многие другие.

Владимир Путин направил на церемонию прощания два венка. Худрук Театра имени Пушкина, в котором актриса прослужила 60 лет, зачитал телеграмму мэра Москвы. По словам Сергея Собянина, Вера Алентова оставила большой след в душе зрителей, а ее образ в фильме "Москва слезам не верит" стал культовым для нескольких поколений.

Траурное мероприятие продлилось более 2 часов. После церемонии гроб вынесли из здания театра под бурные аплодисменты.

Похоронили Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Актриса упокоена на участке № 5 центральной аллеи кладбища.

Читайте также
утратыкультуравидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика