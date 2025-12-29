В Москве попрощались с народной артисткой Верой Алентовой

Гражданская панихида по народной артистке России Вере Алентовой прошла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где она проработала около 60 лет и выходила на сцену до последних дней.

Актрису проводили 15-минутными аплодисментами. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

Среди многих ярких ролей Алентовой зрителям особенно запомнился образ Катерины из фильма "Москва слезам не верит". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.