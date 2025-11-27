Форма поиска по сайту

В Москве простились с легендой отечественного футбола Никитой Симоняном

В Москве простились с легендой отечественного футбола Никитой Симоняном

В Москве простились с лучшим бомбардиром ФК "Спартак" Никитой Симоняном

Тренер Черчесов заявил, что футболист Симонян ему многим помог

Тренер Газзаев назвал футболиста Симоняна великим спортсменом

Москвичи смогут посетить церемонию прощания с Никитой Симоняном

Церемония прощания с Никитой Симоняном началась на "Лукойл Арене"

"Спартак" переименовал трибуну на домашнем стадионе в честь футболиста Симоняна

Бомбардир московского "Спартака" Симонян скончался на 100-м году жизни

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится 27 ноября

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится на "Лукойл-Арене"

На стадионе "Лукойл-Арена" прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом по футболу Никитой Симоняном. Он ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

Проводить в последний путь лучшего бомбардира в истории московского "Спартака" пришли президент РФС Александр Дюков, министр спорта Михаил Дегтярев, зачитавший телеграмму от Владимира Путина, тренеры Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и другие представители футбольного сообщества.

В соответствии с волей Симоняна, саксофонист исполнил композицию My Way Фрэнка Синатры. Похоронили футболиста на Ваганьковском кладбище.

Памяти легендарного спортсмена посвятят все ближайшие футбольные матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги. Кроме того, одна из трибун на домашнем стадионе "Спартака" отныне будет носить имя Никиты Симоняна.

