В Москве простились с легендой отечественного футбола Никитой Симоняном

На стадионе "Лукойл-Арена" прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом по футболу Никитой Симоняном. Он ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

Проводить в последний путь лучшего бомбардира в истории московского "Спартака" пришли президент РФС Александр Дюков, министр спорта Михаил Дегтярев, зачитавший телеграмму от Владимира Путина, тренеры Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и другие представители футбольного сообщества.

В соответствии с волей Симоняна, саксофонист исполнил композицию My Way Фрэнка Синатры. Похоронили футболиста на Ваганьковском кладбище.

Памяти легендарного спортсмена посвятят все ближайшие футбольные матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги. Кроме того, одна из трибун на домашнем стадионе "Спартака" отныне будет носить имя Никиты Симоняна.