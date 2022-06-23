Врачи рассказали о последних минутах жизни Шатунова

Врачи рассказали о последних минутах жизни певца Юрия Шатунова. Его доставили в Домодедовскую больницу в состоянии клинической смерти. В течение полутора часов врачи оказывали артисту реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом. Шатунов скончался в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.

Ему стало плохо во время ужина. Друзья вызвали скорую помощь, но помочь артисту не смогли. Близкие Шатунова решают, где и когда будут с ним прощаться.

Последнее время певец постоянно был в разъездах, много работал, а 20 июня состоялся его последний концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.