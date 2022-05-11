Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в Киеве после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 год, после чего уступил его Леониду Кучме. С июля 2020-го Кравчук занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

В июне 2021 года он перенес операцию на сердце, после которой находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.