Москвичам рассказали, как добраться до станицы Голубицкая

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до станицы Голубицкая можно несколькими способами. Например, за два часа на самолете до Анапы. Билет обойдется от 2 600 рублей. Далее автобусом до Темрюка и до Голубицкой. В общей сложности, придется заплатить менее 200 рублей.

На поезде придется ехать более суток, а билеты от 3 800 рублей. И время в пути на машине составит от 16 часов. За бензин придется заплатить минимум 5 900 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.