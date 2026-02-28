В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

В Объединенных Арабских Эмиратах на фоне закрытого воздушного пространства могут оставаться до 100 тысяч российских туристов, в том числе москвичей.

Российский турист рассказал, что в Хайфе звучит тревога, людей отправляют в убежища. Иран наносит удары по Израилю и американским базам в ответ на атаку США, реализованную утром 28 февраля. Взрывы слышны в разных странах Ближнего Востока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

