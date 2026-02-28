Форма поиска по сайту

28 февраля, 17:15

Туризм

В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

АТОР рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ

Российские туристы рассказали о ситуации с вылетами рейсов в Дубае

У аэропорта Абу-Даби произошло несколько взрывов

В ОАЭ находятся около 50 тысяч туристов из России

В РСТ назвали фейком сообщения об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока

"Деньги 24": бронировать отели в России станет проще с 1 марта

"Деньги 24": новые правила предоставления гостиничных услуг вступят в силу в РФ с 1 марта

Российские гостиницы перейдут на новые правила предоставления услуг с 1 марта

В Объединенных Арабских Эмиратах на фоне закрытого воздушного пространства могут оставаться до 100 тысяч российских туристов, в том числе москвичей.

Российский турист рассказал, что в Хайфе звучит тревога, людей отправляют в убежища. Иран наносит удары по Израилю и американским базам в ответ на атаку США, реализованную утром 28 февраля. Взрывы слышны в разных странах Ближнего Востока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмполитиказа рубежомвидеоРоман Карлов

