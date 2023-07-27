Власти РФ анонсировали запуск "безвиза" между Россией и Китаем

Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнет действовать в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Москва и Пекин уже обменялись списками туроператоров. Ожидается, что запуск безвизового обмена увеличит турпоток в несколько раз. Поехать в Китай без визы можно будет в составе туристической группы. Для самостоятельного путешествия виза все же понадобится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.