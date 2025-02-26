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26 февраля, 14:45

Туризм

Туристы из России отметили Масленицу на пляжах Таиланда

Туристы из России отметили Масленицу на пляжах Таиланда

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Таиланд стал для российских туристов новой Турцией – спрос на поездки растет, а местные жители адаптируются к интересам гостей. В кафе звучат русские хиты, в кинотеатрах показывают отечественные фильмы, а вывески все чаще появляются на трех языках – тайском, английском и русском.

На Пхукете туристы отметили Масленицу с традиционными блинами, шашлыками и сжиганием чучела. Праздник собрал сотни гостей, а информация о нем разлетелась по местным сообществам. Подобные мероприятия проходят и на других популярных направлениях – в Дубае и на Бали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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