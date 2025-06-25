Российские туристы столкнулись с блокировкой телефонов в Египте

Российские туристы пожаловались на проблемы со связью в Египте. По словам некоторых отдыхающих, смартфоны оказались заблокированы, и невозможно подключиться даже к беспроводному интернету. В Ассоциации туроператоров России пояснили: ограничения касаются только новых телефонов, которые ввозят в Египет для использования с местной сим-картой, и при условии, что владелец планирует оставаться в стране более 90 дней.

Если регистрация не пройдена, устройство блокируется через три месяца. Телефоны с российскими сим-картами под эти требования не подпадают, поэтому у большинства туристов проблем не возникает – средняя продолжительность отдыха россиян в Египте составляет 7–9 дней. Эксперты отмечают, что новая система введена для борьбы с мошенничеством и нелегальным ввозом техники.

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