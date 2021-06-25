Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней собирают удивленные реакции на цены и обслуживание в курортных регионах.

Туристам рассказали о ценах в гостинице в станице Голубицкая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.