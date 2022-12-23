Москвичам рассказали, как добраться до Таганрога

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Таганрог Ростовской области можно на поезде. В пути придется провести около 16 часов – сначала нужно доехать до Ростова, а потом еще на электричке до нужного города. Все вместе будет стоить около 2,5 тысячи рублей.

Также можно поехать на автомобиле. Время в пути составит 14 часов, а за бензин необходимо отдать пять тысяч рублей. Если поехать на автобусе, то выйдет 16 часов 40 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.