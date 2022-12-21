IFly отменяет запланированные на 22 декабря вылеты в Египет

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Авиакомпания iFly отменила вылеты в Египет, которые были запланированы на 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление туроператора Tez Tour.

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря", – рассказали в компании.

В Tez Tour сообщили, что перевозчик продолжает работу по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта документов, необходимых для продолжения полетной программы в Египет сроком с 23 декабря.

Ранее iFly вынужденно отменяла вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря. Авиакомпания не может выполнять рейсы из-за запрета на использование воздушного пространства ряда стран: Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи.

В Tez Tour пообещали, что вернут деньги за приобретенные туры своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет в период с 15 по 19 декабря.

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