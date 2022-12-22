Врач рассказал, как облегчить акклиматизацию в отпуске

Фото: depositphotos/FS-Stock

Заблаговременный переход на грядущий часовой пояс, а также определенное питание помогут избежать проблем при акклиматизации в жаркой стране. Об этом Москве 24 рассказал врач-невролог Сергей Длин.

Ранее стало известно, что число длительных поездок москвичей за границу зимой в 2022–2023 годах выросло на 140% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными странами для путешествий стали Таиланд, Турция, Индонезия, Индия и Вьетнам.

"Акклиматизация – это процесс, когда организм приспосабливается к изменениям окружающей среды. К ним можно отнести смену температуры, другой часовой пояс, изменение продуктов питания и состава воды. Все это очень сильно отражается на состоянии организма, можно сказать, что он в какой-то степени находится в стрессе. На адаптацию нужно в среднем два-четыре дня. Но у некоторых людей акклиматизация может достигать и 10 дней", – отметил врач.

По его словам, симптомы и их выраженность зависит от состояния организма. У людей может наблюдаться сонливость, бессонница, снижение работоспособности.





врач-невролог Сергей Длин Организм находится в стрессе, а это, как правило, вызывает возбуждение нервной системы. Меняется даже гормональная система, активно превалируют гормоны кортизол и адреналин.

Особенно опасно это состояние для людей, страдающих хроническими заболеваниями, повышенным давлением, патологиями сердечно-сосудистой системы, продолжил эксперт. "У таких людей организм будет в более стрессовой ситуации, так как в нем уже есть определенные поломки", – отметил он.

Чтобы облегчить это состояние, важно за два-четыре дня до поездки постепенно переходить на режим страны, в которую предстоит перелет. Возможно, придется ложиться спать чуть раньше, порекомендовал невролог.





врач-невролог Сергей Длин Также следует вести не стрессовый, а более размеренный образ жизни, с питанием, в котором превалирует легкая пища. Овощи лучше есть зеленые, потому что они содержат большое количество клетчатки, много микронутриентов и витаминов.

По словам Длина, идеально, чтобы прилет в другую страну был в ночное время – чтобы у человека была возможность сразу лечь спать. "Организм активно борется с перегрузкой во время сна", – отметил он.

Важно не допускать попадания прямых солнечных лучей и не выходить с 12 до 16 часов на солнце, потому что организму нужна мягкая адаптация к новому климату.





врач-невролог Сергей Длин Желательно ограничить прием алкоголя, потому что он будет нарушать работу сердечно-сосудистой системы, негативно влиять и на нервную систему, вызывая еще большее перенапряжение организма. Плюс ему придется справляться еще и с интоксикационными процессами.

Также во время акклиматизации нужно пить больше жидкости, при этом лучше всего покупать воду в бутылках. Кроме того, помочь организму легче адаптироваться к новому климату смогут прогулки перед сном, заключил врач.

Ранее россиянам рассказали, как не заболеть в новогодние праздники. Для этого нужно избегать мест скопления людей, а если этого сделать не получается, то надевать маску. Также важно одеваться в несколько слоев, но не перегреваться, чтобы избежать повышенного потоотделения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!