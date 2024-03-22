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22 марта, 07:45

Туризм

Свыше 250 прогулочных маршрутов по столице можно найти в приложении "Узнай Москву"

Свыше 250 прогулочных маршрутов по столице можно найти в приложении "Узнай Москву"

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Свыше 250 прогулочных маршрутов по столице можно найти в приложение или на портале "Узнай Москву". Сервис работает более 10 лет и постоянно совершенствуется. Так, в сопровождении онлайн-гида на VR-экскурсиях можно увидеть столицу, уже не существующую или так и не построенную.

Приложение "Узнай Москву" включает в себя информацию о постройках, улицах, площадях и памятниках. Здесь можно послушать аудиогид, посмотреть ретро-фото, найти расширенный текст с историями мест или пройти тест на эрудицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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