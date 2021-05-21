Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в деревне Чиверево

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Сегодня смотрим дома в Мытищинском городском округе. Первым делом отправляемся в Чиверево, это Осташковское шоссе. 24 километра от МКАД, около сорока минут в пути. За полтора часа можно добраться общественным транспортом от станции метро "Медведково".

Дом там можно снять за 20 тысяч рублей в месяц. Это 2 этажа, 33 квадратных метра. Постройка кирпичная, есть бытовая техника, интернет, мансарда на шести сотках участка, а также баня и рядом Пироговское водохранилище. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.