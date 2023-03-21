В России заняли все свободные слоты на подачу визы в Китай за 2 дня

В России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше, чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге – через месяц.

Заявления на визы принимают всего два дня в неделю и не более 400 штук. Из-за этого увеличилось и число бронирований россиянами отелей в китайских мегаполисах.

Основными городами интересующими туристов из России стали Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Доля бронирования в Пекин составляет 28%, в Шанхай – 23%, у Гуанчжоу – 18%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.