В РСТ заявили о снижении доли самостоятельных бронирований отелей за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

После ухода из России Visa и Mastercard доля самостоятельных бронирований отелей за рубежом резко сократилась. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, раньше услугами туроператоров пользовались около 60% туристов. При этом 40% путешественников занимались организацией самостоятельно.

"Теперь соотношение 80–90% организованных против 10–20% индивидуальных", – уточнил Горин.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года дешевле всего будут стоить перелеты из Москвы в Псков, Казань и Самару. Например, добраться из Москвы в Псков будет стоить 1,6 тысячи рублей, Казань – 2,7 тысячи, Самару – 2,8 тысячи рублей.

Чуть дороже обойдутся билеты в Тамбов (3,1 тысячи рублей) и Оренбург (3,2 тысячи рублей). При этом из Санкт-Петербурга дешевле всего будет отправиться в Калугу (2,1 тысячи рублей), Архангельск (2,6 тысячи рублей), Москву (2,8 тысячи рублей) и Мурманск (2,9 тысячи рублей).



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