Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в коттеджном поселке "Графский лес"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в коттеджном поселке "Графский лес" находится в 30 километрах от МКАД. Однако прямого сообщения на общественном транспорте нет.

За 350 тысяч рублей в месяц там сдают двухэтажный дом, 250 квадратных метров. Есть 3 спальни, 3 санузла, панорамные окна, вид на лес. Все это на участке в 20 соток. Пишут, что газон обновили к сезону.

Также есть беседка, зона барбекю. В пешей доступности расположен пляж, детские площадки, велотрасса, гольф-клуб и лодочная станция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.