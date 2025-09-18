Люди выстроились в очередь у японского посольства в Москве

С раннего утра у японского посольства в Москве выстроилась огромная очередь. Уже к шести часам в Грохольском переулке десятки людей ждут возможности получить документы, чтобы отправиться в Японию и увидеть цветение клена момидзи.

Многие начали занимать очередь еще задолго до начала рабочего дня. Несмотря на то что выдача документов уже идет, людей меньше не становится, очередь насчитывает несколько сотен человек. Подобная ситуация наблюдается не первый день.

