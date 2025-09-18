Форма поиска по сайту

18 сентября, 11:15

Туризм

Люди выстроились в очередь у японского посольства в Москве

Десятки человек выстроились в очередь у посольства Японии, чтобы попасть на сезон момидзи

С раннего утра у японского посольства в Москве выстроилась огромная очередь. Уже к шести часам в Грохольском переулке десятки людей ждут возможности получить документы, чтобы отправиться в Японию и увидеть цветение клена момидзи.

Многие начали занимать очередь еще задолго до начала рабочего дня. Несмотря на то что выдача документов уже идет, людей меньше не становится, очередь насчитывает несколько сотен человек. Подобная ситуация наблюдается не первый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоИван Евдокимов