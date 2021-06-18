Москвичам рассказали, как добраться до Байкальска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

В этот раз отправляемся в Байкальск, это Иркутская область. Добраться из Москвы можно за 6 часов самолетом до Иркутска, а далее потратить еще 5 часов на автобусе. В общей сложности заплатить придется около 8 тысяч рублей.

На поезде ехать больше 3 суток. Сэкономить это не поможет – билет стоит почти 7 тысяч, плюс расходы в пути. А время в пути на машине составит 72 часа, при этом за бензин придется отдать 16 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.