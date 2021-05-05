"Специальный репортаж": "не доросли"

Ежегодно в столичных роддомах появляются на свет тысячи недоношенных детей. Вес некоторых из них едва превышает 500 граммов при норме 2–3 килограмма. Врачи спасают жизни многих из них, но вырасти здоровыми удастся далеко не всем малышам.

Специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова встретилась с детьми, у которых почти не было шансов остаться в живых, а затем выслушала медиков, некоторые из которых считают, что спасать младенцев с экстремально маленьким весом не нужно. Об этом – в программе "Специальный репортаж".