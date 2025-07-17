Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 21:00

Туризм

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июля

Более 60% россиян предпочли взять отпуск летом

Статистика показала, что 62% москвичей предпочитают брать отпуск летом

Отели в Геленджике в августе будут стоить от 40 тысяч рублей

В Геленджике вырос спрос на гостиницы после открытия аэропорта

Курорт на 20 тыс человек открыли в КНДР

Новости регионов: начальника полиции нижегородского аэропорта обвинили по двум статьям

Каждый пятый запрос о Геленджике в поисковиках связан с работой аэропорта города

Турпоток в Москву вырос на 6% по сравнению с прошлым годом

Москва приняла 26 миллионов туристов в 2024 году

Спрос на авиабилеты в Геленджик настолько высокий, что туда решили запустить дополнительные рейсы. Первый самолет Аэрофлота после трех лет перерыва полетит в обновленный аэропорт в пятницу, 18 июля. При этом в августе ежедневно планируется по три вылета.

В Южном Медведкове построили корпус школы № 967. Он откроется 1 сентября. В школе три этажа. Внутри разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и актовые залы.

46 московских школьников получили максимальный балл по ЕГЭ благодаря пересдаче. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего по ее словам, улучшили результаты госэкзаменов более 10 тысяч старшеклассников. а всего на пересдачу решились 14 тысяч ребят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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