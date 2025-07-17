Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июля

Спрос на авиабилеты в Геленджик настолько высокий, что туда решили запустить дополнительные рейсы. Первый самолет Аэрофлота после трех лет перерыва полетит в обновленный аэропорт в пятницу, 18 июля. При этом в августе ежедневно планируется по три вылета.

В Южном Медведкове построили корпус школы № 967. Он откроется 1 сентября. В школе три этажа. Внутри разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и актовые залы.

46 московских школьников получили максимальный балл по ЕГЭ благодаря пересдаче. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего по ее словам, улучшили результаты госэкзаменов более 10 тысяч старшеклассников. а всего на пересдачу решились 14 тысяч ребят.

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