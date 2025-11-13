13 ноября, 15:25События
Эксперты туриндустрии рассказали о предварительных итогах сезона круизной навигации
В ноябре в Москве завершается сезон летней речной навигации. Сколько пассажиров в этом году отправились с речных вокзалов столицы в путешествия по воде? Как изменился спрос на круизы? Какие маршруты пользовались наибольшей популярностью у туристов? Что станет трендом 2026 года? От чего зависит стоимость круизов и когда лучше всего покупать билеты?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по круизам Светлана Гончарова;
- член комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Андрей Михайловский;
- эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель департамента маркетинга и продаж туроператора Александр Одабашян.