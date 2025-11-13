Форма поиска по сайту

13 ноября, 15:25

Эксперты туриндустрии рассказали о предварительных итогах сезона круизной навигации

Эксперты туриндустрии рассказали о предварительных итогах сезона круизной навигации

В ноябре в Москве завершается сезон летней речной навигации. Сколько пассажиров в этом году отправились с речных вокзалов столицы в путешествия по воде? Как изменился спрос на круизы? Какие маршруты пользовались наибольшей популярностью у туристов? Что станет трендом 2026 года? От чего зависит стоимость круизов и когда лучше всего покупать билеты?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по круизам Светлана Гончарова;
  • член комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Андрей Михайловский;
  • эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель департамента маркетинга и продаж туроператора Александр Одабашян.

