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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Клина

Москвичам рассказали, как добраться до Клина

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Клин можно на автобусе за 1,5 часа. Билет обойдется в 200 рублей. На железнодорожном транспорте можно доехать за 50 минут, заплатив 290 рублей. Если поехать на автомобиле, то придется заплатить за бензин около 450 рублей, а время в пути составит 1,5 часа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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