Пассажиры более 15 часов не могут вылететь из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх

В аэропорту Шереметьево задержан рейс в Шарм-эш-Шейх. Сотни пассажиров, включая семьи с детьми, ожидают вылета уже более 15 часов. По словам людей, их покормили, но остальная помощь оказалась минимальной. Ночное ожидание и повторные переносы вылета вызвали у многих возмущение.

Рейс задержала авиакомпания из Египта. Ранее самолет уже пытался вылететь, но, по словам пассажиров, через час после взлета вернулся обратно из-за технической неисправности. Сейчас ситуацию контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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