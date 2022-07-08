Эксперты рассказали о стоимости отдыха в Сочи в разгар сезона

В Сети появились предложения отдохнуть в Сочи за 20 тысяч рублей. Специалисты рассказали, как отличить горящий тур от уловок мошенников.

Как отличить сайты-подделки и во сколько реально обойдется по стоимости отдых на Черном море? Как сэкономить в отпуске? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.