08 апреля, 19:30
Туроператоры сообщили, что россияне не спешат отменять туры в страны Ближнего Востока
Российские туристы не спешат отменять туры в страны Ближнего Востока, сообщили туроператоры. Удастся ли поехать, станет известно в течение ближайших трех недель. Такой срок назвали эксперты для снятия ограничений на путешествия в регион при условии, что там будет безопасно.
В СМИ появилась информация, что обстановка может нормализоваться к майским праздникам. В Российском союзе туриндустрии информации о снятии ограничений пока не поступало. Ограничения могут длиться несколько месяцев либо несколько дней или недель, но в РСТ надеются на их снятие после восстановления безопасности туристов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.