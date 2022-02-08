В АТОР рассказали о возможном подорожании отдыха в Турции на 50%

К июню отдых в Турции может подорожать на 50%. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Турция остается самым востребованным направлением. Стоимость номеров в отелях уже выросла на 10–25% по сравнению с прошлым годом. При этом многие туроператоры предлагают скидки.

По словам экспертов, забронировать гостиницу по выгодной цене можно до апреля. Однако, учитывая спрос на Турцию, рассчитывать на горящие туры в конце весны и начале лета не стоит, подчеркнули в Ассоциации туроператоров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.