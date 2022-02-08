Посол РФ объяснил необходимость тщательных проверок в аэропортах Египта

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Тщательные проверки в аэропортах Египта нацелены на предотвращение трагедии, подобной крушению российского самолета в 2015 году. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
По его словам, Египет заинтересован в российских туристах, поэтому персонал общается с путешественниками корректно и доброжелательно. При этом Борисенко подчеркнул, что тщательные проверки не прихоть египетских аэропортов.
"Все схемы выхода на посадку отработаны в тесном взаимодействии с российскими экспертами по безопасности. Их строгое соблюдение египтянами было одним из условий возобновления прямых рейсов из России", – пояснил посол.
Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью приостановлено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.
С 9 ноября 2021 года Россия сняла ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в курортные города Египта.
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